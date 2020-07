La regina Elisabetta conferisce il titolo di Sir al centenario Tom Moore (Di venerdì 17 luglio 2020) La regina Elisabetta tra sorrisi e pailettes sfoglia la gallery Il salone del castello dove vengono di solito eseguite le investiture è stato finalmente riaperto – e rispolverato – per l’occasione: oggi arriva il neo Sir Tom Moore per ricevere da Elisabetta il cavalierato, garantitogli dalla sovrana e dal premier Boris Johnson grazie a una procedura speciale e accelerata. Leggi anche › La regina Elisabetta lancia il gin di ... Leggi su iodonna

