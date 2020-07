I Fatti Vostri, la Rai ha scelto: ecco chi condurrà il programma (Di venerdì 17 luglio 2020) Curiosi di sapere chi sarà il nuovo volto femminile de I Fatti Vostri? La Rai ha scelto chi affiancherà Giancarlo Magalli nella conduzione dell’amato programma di Rai Due Fonte foto: FacebookI Fatti Vostri è il programma televisivo di intrattenimento che da moltissimi anni accompagna le mattine di tanti telespettatori. Lo show riprende l’attualità, la musica, lo spettacolo e le curiosità, oltre a dedicare uno spazio, seguitissimo, dell’oroscopo. Quest’anno è stato condotto da Giancarlo Magalli, affiancato da Roberta Morise, Graziano Galatone, Demo Morselli, Umberto Broccoli, Massimo Morico e Paolo Fox. Ora che la trasmissione è giunta al termine della stagione, c’è ... Leggi su chenews

_bbbangtan : 1 fatevi i fatti vostri 2 PIANGO mia mamma se fossi così vicina al mio cane comincerebbe ad urlarmi che non è igeni… - CorriereUmbria : Samanta Togni, ora è ufficiale: sarà a I fatti vostri al fianco di Giancarlo Magalli - sophsdreams : Il mare è bellissimo, penso che tutti siamo dotati di occhi, ma non tutti vogliono fare un lungo viaggio in auto o… - sweetandspyce : @PaolaTavernaM5S #Mavaiacagare e pensa a risolvere i problemi senza curarti di chi magari specula su quei fatti. Se… - GiuliaBarbarini : RT @ansiavera: “i fatti seri mi hai sempre detto di no”, letteralmente ha preso carico le tue figlie e le ha accolte nella sua vita per te… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatti Vostri Samanta Togni, ora è ufficiale: sarà a I fatti vostri a fianco di Giancarlo Magalli Corriere dell'Umbria Rosa Perrotta, come tornare in forma dopo il parto | VIDEO

Rosa Perrotta, ecco i semplicissimi esercizi utilissimi per tornare in forma subito dopo il parto: i risultati sono più che assicurati. Come tornare in forma dopo il parto come Rosa Perrotta. Fonte F ...

Palma srl, i professionisti dello spurgo specializzati anche in sanificazioni ambientali

Chi possiede un immobile, un’azienda o vive in un condominio si sarà sicuramente trovato faccia a faccia con la necessità di intervenire nella vuotatura di fosse biologiche, nella pulizia di pozzetti ...

Rosa Perrotta, ecco i semplicissimi esercizi utilissimi per tornare in forma subito dopo il parto: i risultati sono più che assicurati. Come tornare in forma dopo il parto come Rosa Perrotta. Fonte F ...Chi possiede un immobile, un’azienda o vive in un condominio si sarà sicuramente trovato faccia a faccia con la necessità di intervenire nella vuotatura di fosse biologiche, nella pulizia di pozzetti ...