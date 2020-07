Autostrade, la decisione presa è una vittoria per tutti. Ma è solo l’inizio (Di venerdì 17 luglio 2020) Quella della famiglia Benetton è una traiettoria abbastanza tipica del capitalismo italiano, a base familiare e dotata di inventiva, intraprendenza e una certa dose di spregiudicatezza. A partire dal settore dell’abbigliamento, gestito in modo innovativo anche grazie a campagne comunicative non prive di genialità, i Benetton hanno accumulato un notevole capitale investito in vari settori del tutto diversi da quello originario. Una pagina non particolarmente brillante della storia della famiglia è stata costituita dai grandi investimenti agro-immobiliari in America Latina, e soprattutto in Argentina, caratterizzati da saccheggio selvaggio delle risorse naturali e soprattutto violazione dei diritti dei popoli indigeni. Ricordiamo la brutale repressione di cui fu vittima il giovane artigiano Santiago Maldonado, il cui corpo fu trovato in un fiume ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini: #Autostrade. Ieri titolo #Atlantia ha guadagnato 25%, i #Benetton hanno potuto festeggiare. Risultato dec… - StefanoFeltri : Dopo aver promesso la revoca della concessione, il governo Conte prende una decisione su Autostrade poco chiara (do… - fattoquotidiano : Autostrade, Conte: “In caso di revoca abbiamo soluzioni. Tutti i ministri conosceranno i dettagli del dossier, la d… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: #AUTOSTRADE 'Si apre un’inversione di tendenza nel cammino di svendita del patrimonio pubblico' - ilfattoblog : #AUTOSTRADE 'Si apre un’inversione di tendenza nel cammino di svendita del patrimonio pubblico' -