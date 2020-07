Argentina: Menem a 90 anni risposa la prima moglie Zulema (Di venerdì 17 luglio 2020) ANSA, - BUENOS AIRES, 17 LUG - Non avrà le caratteristiche di una 'love story' in piena regola, ma l'annuncio che l'ex presidente argentino Carlos Menem, 1989-1999, ha deciso di risposarsi la ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Argentina: Menem a 90 anni risposa la prima moglie Zulema - Alberto00766701 : RT @TonyMarti: Un articolo di Repubblica del 2001 descrive la storia di Aerolinas Argentinas, gioiello pubblico regalato ai privati da Mene… - natolibero68 : RT @TonyMarti: Un articolo di Repubblica del 2001 descrive la storia di Aerolinas Argentinas, gioiello pubblico regalato ai privati da Mene… - TonyMarti : Un articolo di Repubblica del 2001 descrive la storia di Aerolinas Argentinas, gioiello pubblico regalato ai privat… - gplmetano : RT @puresoulfree: @VittorioBanti @ILoveFunnyCats_ @AlatiGiulio @vanvi1957 @nikita82roma @GuidoCrosetto Tra l'altro, parla di Argentina senz… -

Ultime Notizie dalla rete : Argentina Menem

ANSA Nuova Europa

(ANSA) - BUENOS AIRES, 17 LUG - Non avrà le caratteristiche di una 'love story' in piena regola, ma l'annuncio che l'ex presidente argentino Carlos Menem (1989-1999) ha deciso di risposarsi la settima ...(ANSA) - BUENOS AIRES, 2 LUG - L'ex presidente argentino Carlos Menem è stato nuovamente ricoverato la notte scorsa in una clinica di Buenos Aires dove trascorrerà oggi il suo 90/o compleanno. Lo rife ...