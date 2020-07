Valentino Rossi, la leggenda continua. Accordo con Yamaha Petronas per le prossime due stagioni (Di giovedì 16 luglio 2020) Valentino Rossi non intende fermarsi. Il pilota italiano, dopo aver riflettuto sul suo futuro, sembra abbia deciso di continuare a correre per altre due stagioni. Una notizia accolta con grande entusiasmo da tutti i fan del Dottore, ma che vedrà l’annuncio ufficiale solo dopo il primo GP post-lockdown a Jerez, in programma questo weekend. La leggenda del numero 46 continuerà, a caccia di nuovi record nonostante l’età e il livello sempre più alto del circuito. Ma niente è impossibile per un uomo capace di vincere 9 mondiali e che si appresta a vivere le sue stagioni numero 26 e 27. Un nuovo Accordo e un nuovo ruolo Come si sapeva, Valentino non proseguirà con il team ufficiale Yamaha, ... Leggi su newsagent

