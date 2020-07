Un Documento di Consenso conferma l’importanza della riabilitazione respiratoria nei pazienti Covid-19 (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA – Un Documento di Consenso italiano pubblicato su una prestigiosa rivista indicizzata ha confermato che anche nei pazienti Covid 19, “come nelle altre principali patologie respiratorie, la riabilitazione respiratoria interpreta un ruolo importante nella promozione della ripresa della vita quotidiana e nel miglioramento del reinserimento nella comunita’ aumentando la mobilita’, l’autonomia e la qualita’ della vita correlata alla salute”. Leggi su dire

