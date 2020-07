Torino-Genoa, le formazioni ufficiali (Di giovedì 16 luglio 2020) Sono state rese le formazioni di Torino e Genoa, gara in programma alle ore 19: 30. Queste le scelte dei due allenatori Torino (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Lyanco, Nkoulou, Bremer; Verdi, Meite, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Longo Genoa (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Masiello; Behrami, Schone, Barreca; Falque; Sanabria, Pinamonti. Foto: profilo twitter Torino L'articolo Torino-Genoa, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

