Schiacciato da una Pressa al Lavoro | Alessandro Alessandrini Muore a 24 Anni

Accade in un prosciuttificio a San Daniele del Friuli, le cause sono ancora ignote, le forze dell'ordine stanno indagando sulle dinamiche del dramma. Un altro caso di morte sul Lavoro si è verificato oggi, stavolta arriva dal Friuli, dove al Prosciuttificio Principe di San Daniele di Friuli è deceduto il 24enne Alessandro Alessandrini. Il giovane operaio, residente ad Osoppo, è stato Schiacciato da una Pressa usata nel laboratorio alimentare, inutile l'intervento dei paramedici, per lui era già troppo tardi. Ora sono in corso delle indagini per stabilire eventuali responsabilità di sicurezza nell'orribile dramma che ha coinvolto l'azienda. I carabinieri cercheranno di far luce su quanto accaduto, con l'aiuto di ...

