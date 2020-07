Ricciardi: “Ci sono Regioni in cui si potrebbe riaprire gli stadi con le misure di sicurezza” (Di giovedì 16 luglio 2020) Walter Ricciardi, il consulente del Ministro della Salute, ha parlato a radio Kiss Kiss della situazione della pandemia da coronavirus nel mondo “In giro per il mondo vediamo situazioni drammatiche, sia nei paesi ricchi che nei paesi poveri. Ci sono persone che vivono in venti nelle case. Dobbiamo stare attenti dopo i sacrifici fatti ed abbiamo ridimensionato la circolazione del virus. La situazione non è finita, se allentassimo la guardia facendo entrare persone da certi paesi potremmo tornare in piena emergenza come è accaduto all’Israele. Dobbiamo intercettare il virus prima che ci siano i sintomi, dobbiamo essere bravi nel tracciare e nel trattare. Abbiamo pochi casi in Italia, ma dobbiamo prepararci a quando i casi saranno di più. Vedo che l’app Immuni l’hanno scaricata in pochi, ma quando i casi ... Leggi su ilnapolista

