Rapporto Iss-Istat, in Italia Covid causa diretta di morte per 9 positivi su 10 (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Covid-19 è causa diretta di morte nell′89% dei decessi di persone positive al test SarsCov2, mentre per il restante 11% il decesso è dovuto a malattie cardiovascolari (4,6%), tumori (2,4%), malattie del sistema respiratorio (1%), diabete (0,6%), demenze e malattie dell’apparato digerente (0,6% e 0,5%). Il dato emerge dal Rapporto ‘Impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità’ di Istat e Iss in base alle informazioni riportate dai medici in 4.942 schede di morte di soggetti positivi al SarsCov2.L’analisi è stata condotta su 4.942 schede di morte di soggetti diagnosticati con test positivi al SarsCov2. Si tratta del 15,6% del totale dei ... Leggi su huffingtonpost

