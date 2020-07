L'efficacia di SwissCovid? «Per ora è un mistero» (Di giovedì 16 luglio 2020) Le ultime cifre indicano che 1.85 milioni di svizzeri hanno scaricato l'app, ma solo la metà la utilizza. Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : L'efficacia di #SwissCovid? «Per ora è un mistero» #ultimecifre #download - teletext_ch_it : SwissCovid, efficacia ancora ignota -

Ultime Notizie dalla rete : efficacia SwissCovid

Ticinonline

BERNA - La reale efficacia dell'applicazione SwissCovid rimane per ora avvolta nel mistero. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) non è in grado di sapere quanti utenti sono stati allertati ...L’applicazione SwissCovid sembrerebbe non avere il successo tanto sperato dalla Confederazione. La strategia di tracciamento dei contatti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus ha visto i ...