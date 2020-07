La Juve sbarca nel mondo del Futsal: ecco i dettagli (Di giovedì 16 luglio 2020) Juve Futsal: nasce il nuovo progetto nel mondo bianconero. I dettagli sul progetto che riguarderà le categorie dall’Under 7 all’Under 17 Nuovo progetto intrapreso dalla Juve. Come annunciato sul proprio sito ufficiale, il club bianconero è sbarcato nel mondo del Futsal, rivolgendosi alle categorie dall’Under 7 all’Under 14. Di seguito riportato il comunicato della Vecchia Signora. «L’idea nasce dalla volontà di integrare le due discipline – calcio e Futsal, appunto – a partire dall’attività di base, così da rendere ancora più completo il percorso di crescita dei giovani calciatori, fornendo loro tutte le abilità che il ... Leggi su calcionews24

forumJuventus : La Juve sbarca ufficialmente su TikTok e Ronaldo e Dybala invertono le esultanze ?? - CalcioNews24 : La Juve celebra il “Ronaldo Day”: CR7 sbarca a Torino – 15 luglio 2018 – VIDEO - juventibus : ???????? La Juve continua la sua espansione nel mondo dei social Si sbarca su @TikTok_it per scandagliare il pubblico d… - infoitsport : La Juve sbarca su TikTok: Ronaldo e Dybala invertono le esultanze - juve_grecchi : RT @chefoss: 2018: Ronaldo elimina la Juve dalla Champions e a fine anno sbarca a Torino 2019: De Ligt elimina la Juve dalla Champions e a… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve sbarca

Calcio News 24

Juve Futsal: nasce il nuovo progetto nel mondo bianconero. I dettagli sul progetto che riguarderà le categorie dall’Under 7 all’Under 17 Nuovo progetto intrapreso dalla Juve. Come annunciato sul propr ...Garantire il meglio ai propri giovani, per trasformare l'esperienza in Juventus in un periodo di crescita esponenziale: l'obiettivo del settore giovanile bianconero è sempre stato questo, con estrema ...