Juventus, escluse lesioni muscolari per Chiellini e Bentancur (Di giovedì 16 luglio 2020) Attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale della Juventus, il club bianconero ha comunicato le condizioni di Chiellini e Bentancur dopo gli infortuni di ieri. Per i due calciatori nulla di grave con i bianconeri che tirano un sospiro di sollievo. Questa la nota del club: “Bentancur e Chiellini sono stati sottoposti questa mattina presso il J Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari. Le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Foto: profilo Juventus twitter L'articolo Juventus, escluse lesioni muscolari per Chiellini e Bentancur proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Nel match di ieri sera contro il Sassuolo alcuni giocatori hanno terminato la partita con strascichi. Ecco il punto della situazione. Buone notizie per Maurizio Sarri. I suoi due calciatori, il capita ...

