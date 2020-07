Il destino di Sirte tra proclami e propaganda (Di giovedì 16 luglio 2020) Sono giorni cruciali per la Libia: il fragile status quo delle ultime settimane nell’area di Sirte sembra ormai destinato a finire. Manu militari o per il ritiro delle forze dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl) guidate dal generale Haftar? Difficile rispondere a questa domanda. In queste ultimi giorni l’Enl ha dato ampio spazio alla sua propaganda bellica. «Le prossime ore saranno testimoni di una grande battaglia nelle vicinanze di Sirte e (della vicina base aerea) di al-Jufra», ha dichiarato martedì il … Continua L'articolo Il destino di Sirte tra proclami e propaganda proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

GermanoDottori : @Marflo66036248 Quando si spara, o scegli o ti tirano addosso entrambi i contendenti. Non siamo padroni del nostro… -

Ultime Notizie dalla rete : destino Sirte I libici pronti a combattere per Sirte e al-Jufra ma i loro “sponsor” cercano un'intesa Analisi Difesa Speciale difesa: Libia, le forze del Gna hanno rafforzato la loro presenza tra Sirte e al-Jufra

Tripoli, 13 lug 13:30 - (Agenzia Nova) - Il comandante della sala operativa Sirte e al-Jufra, inquadrata nelle forze affiliate al Governo di accordo nazionale libico (Gna), Ibrahim Ahmed Bait al-Mal, ...

Libia: le forze del Gna hanno rafforzato la loro presenza tra Sirte e al-Jufra

Tripoli , 13 lug 08:16 - (Agenzia Nova) - Il comandante della sala operativa Sirte e al-Jufra, inquadrata nelle forze affiliate al Governo di accordo nazionale libico (Gna), Ibrahim Ahmed Bait al-Mal, ...

Tripoli, 13 lug 13:30 - (Agenzia Nova) - Il comandante della sala operativa Sirte e al-Jufra, inquadrata nelle forze affiliate al Governo di accordo nazionale libico (Gna), Ibrahim Ahmed Bait al-Mal, ...Tripoli , 13 lug 08:16 - (Agenzia Nova) - Il comandante della sala operativa Sirte e al-Jufra, inquadrata nelle forze affiliate al Governo di accordo nazionale libico (Gna), Ibrahim Ahmed Bait al-Mal, ...