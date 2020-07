Finanziamenti alla Libia, solo in 23 hanno detto no; Pd, M5s e Lega votano insieme per continuare le torture (Di giovedì 16 luglio 2020) solo in 23 deputati hanno votato contro il finanziamento alla Guardia Costiera libica. 23 contro 401 sì e 9 astenuti. I 23 outsider che hanno detto no agli stupri, alle torture e alle uccisioni sono ... Leggi su globalist

