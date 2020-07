Conte: “Non è questo il tempo dei rinvii, ma delle decisioni. L’Italia deve correre” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il post del premier Conte su Facebook: “E’ il tempo della responsabilità”. ROMA – Poco prima della partenza di Bruxelles il premier Giuseppe Conte ha scritto un post su Facebook ricordando che “non è questo il tempo dei rinvii, ma delle decisioni. L’Italia deve correre. Il ‘decreto rilancio’ è stato definitivamente convertito dal Parlamento ed è legge dello Stato. Questa sera il ‘decreto semplificazioni’ sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In queste settimane abbiamo definito i dossier su Banca Popolare di Bari, Alitalia, Autostrde e stiamo per chiudere quello sull’Ilva di Taranto“. Recovery Fund Nel post non è ... Leggi su newsmondo

riotta : Vi diranno che #Benetton son stati puniti e #Stato ha vinto. Non credete alla propaganda. Si tratta di un balletto… - FerdiGiugliano : Di Maio e Conte hanno annunciato per anni la revoca delle concessioni ad Autostrade. Questa revoca alla fine non c'… - AnnalisaChirico : Il premier Conte ha qualche problema a prendere le distanze dagli errori e dai ritardi degli ultimi anni, se non al… - PallaCarlo : RT @scenarieconomic: IL PARLAMENTO NON VUOLE IL MES. CONTE ABBIA IL CORAGGIO DI PORTARLO DAVANTI ALLE CAMERE. Giuseppi vende l’Italia per u… - zannazyu : RT @GuidoCrosetto: Italia Viva esulta perché non c’è revoca. Il M5S esulta perché c’è la revoca. Domani qualcuno porti a Conte 5 pani e… -

