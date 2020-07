Torino, parla il diciassettenne creatore della chat pedofila e razzista: "Era un gioco, mi è sfuggito di mano" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Torture e stupri in diretta su bambini nella chat "Shoah Party” che inneggiava a Hitler e all’Isis: “A un certo punto ho provato ribrezzo, cancellavo i file ma non ci riuscivo. è stato un errore” Leggi su repubblica

Ultime Notizie dalla rete : Torino parla Torino, parla il diciassettenne creatore della chat pedofila e razzista: "Era un gioco, mi è sfuggito di mano" La Repubblica Torino, parla il diciassettenne creatore della chat pedofila e razzista: "Era un gioco, mi è sfuggito di mano"

Lo sguardo basso e spaventato di chi sta affrontando la tempesta. Le mani giunte tra le gambe che tremano nervose mentre è seduto con la madre, davanti al suo avvocato Stefano Tizzani a spiegare ...

Lo sguardo basso e spaventato di chi sta affrontando la tempesta. Le mani giunte tra le gambe che tremano nervose mentre è seduto con la madre, davanti al suo avvocato Stefano Tizzani a spiegare ...