Rosa Brunello, abbracciare un contrabbasso per andare oltre il jazz (Di mercoledì 15 luglio 2020) Con la sua formazione, i Los Fermentos, suonerà sabato 19 luglio al Lazzaretto per Lazzaretto on stage, in apertura a Gianluca Petrella. Una formazione che mescola il jazz al funk-rock, all’elettronica e al dub. Con momenti di grande nervosismo sonoro e radure più distese. Come nell’ultimo disco “Shuffle Mode” Leggi su ecodibergamo

Sabato per Lazzaretto stage arriva in città Gianluca Petrella, esploratore cosmico di una forma jazzistica aperta a molteplici influenze nel nome afrofuturista di Sun Ra. Con lui (trombone, laptop, mo ...

Due serate con Bergamo Jazz Festival Ci sono Los Fermentos e Petrella

Dopo l’annullamento del festival di marzo, causa emergenza Covid 19, il Bergamo Jazz Festival torna con due serate organizzate nell’ambito dell’iniziativa Lazzaretto On Stage promossa dall’Assessorato ...

