Miriana Trevisan rivela che Pago parteciperà ad un nuovo programma e poi lancia una frecciatina a Serena Enardu

In una nuova intervista Miriana Trevisan è tornata a parlare di Pago, dei futuri progetti del cantante e ha lanciato una sottile frecciatina a Serena Enardu Miriana Trevisan conferma: Pago parteciperà a… Nell'ultimo anno i telespettatori di Canale 5 si sono ritrovati a seguire la storia d'amore di Pago e Serena Enardu. Dopo Temptation Island, in cui Serena Enardu l'ha lasciato per iniziare una storia con Alessandro Graziani, Pago ha anche partecipato al Grande Fratello Vip. Qui ha ritrovato Serena che, pentita di quello che aveva fatto, ha deciso di riconquistarlo.

