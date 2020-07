Conte, il disastro in poche ore: fa lo spaccone ma si schianta. Indiscreto, Benetton salvati da Merkel e Cina? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Senza le concessioni autostradali, Autostrade per l'Italia non vale niente. E così la minaccia del premier Giuseppe Conte (poi abortita nel CdM notturno) di misure ultra-punitive per il gruppo controllato da Atlantia dei Benetton ha causato uno tsunami in Borsa (il titolo è crollato del 15% dopo il rifiuto della prima proposta di mediazione avanzata al governo) e soprattutto le reazioni durissime di due pesi massimi come Angela Merkel e la Cina. Entrambi hanno voce in capitolo nel futuro di Autostrade: il colosso tedesco Allianz è socio di Atlantia in Aspi al 7% (insieme ad altri partner), mentre il maxi-fondo cinese di Stato Silk Road Fund è al 5%. In caso di revoca delle concessioni, Autostrade si trasformerebbe in un enorme buco da 20 miliardi di euro (senza ... Leggi su liberoquotidiano

s_parisi : Abbiamo il peggiore PIL d’Europa. Sarà un disastro sociale peggio del Covid. @GiuseppeConteIT @nzingaretti stanno… - bruttomonello : RT @Libero_official: #Conte, il disastro in poche ore. Niente revoca per #Autostrade, indiscreto: #Benetton salvati da #Merkel e #Cina? ht… - Carlo21077161 : RT @Libero_official: #Conte, il disastro in poche ore. Niente revoca per #Autostrade, indiscreto: #Benetton salvati da #Merkel e #Cina? ht… - GVNVNCR : RT @Libero_official: #Conte, il disastro in poche ore. Niente revoca per #Autostrade, indiscreto: #Benetton salvati da #Merkel e #Cina? ht… - G_A_V_76 : RT @Libero_official: #Conte, il disastro in poche ore. Niente revoca per #Autostrade, indiscreto: #Benetton salvati da #Merkel e #Cina? ht… -