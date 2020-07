Alta tensione al Cagliari: Zenga litiga con Cigarini, mentre Nainggolan… (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Cagliari non vince da quattro partite, in particolar modo sono risultate deludenti le gare contro Lecce e Fiorentina. Adesso una sfida molto importante, quella contro la Sampdoria. I sardi si trovano a metà classifica e quindi fuori dalla lotta salvezza, ma la seconda parte di stagione non è stata entusiasmante. Il tecnico Walter Zenga si gioca la conferma per la prossima stagione e non sono mancati i momenti di tensione. Ecco quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’. “Zenga si sta giocando la panchina (c’è tensione in questi giorni) e forse l’ultima grande occasione Tommaso Giulini l’ha portato a Cagliari al posto di Maran che aveva altri due anni pieni di contratto. Su sette partite Walter ne ha vinte due, perse ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Alta tensione VD: traliccio alta tensione sabotato, esplosivo non c'entra swissinfo.ch VD: traliccio alta tensione sabotato, esplosivo non c'entra

Non è stato usato del materiale esplosivo per il sabotaggio di un traliccio elettrico della linea ad altissima tensione a Gland (VD), avvenuto lo scorso 26 giugno. Il Ministero pubblico della Confeder ...

Tlc, Vallascas (M5s): controllo rete banda ultra larga sia italiano

Roma, 15 lug. (askanews) - "La banda ultra larga un'infrastruttura strategica per lo sviluppo e la sicurezza del nostro Paese. Per questo, ritengo fondamentale che il controllo della rete sia italiano ...

