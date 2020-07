5G, il Regno Unito esclude Huawei. Pechino: “Tuteleremo i nostri interessi” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dal 31 dicembre il governo britannico escluderà l’azienda di telecomunicazioni Huawei dalle forniture per la nuova rete 5G nel Regno Unito ed entro il 2027 dovranno essere rimosse tutte le tecnologie provenienti dal colosso cinese. Lo ha annunciato ieri alla Camera dei comuni Oliver Dowden, il ministro per il Digitale, la Cultura, i Media e lo Sport. “Non è una decisione facile – ha spiegato Dowden – che potrebbe ritardare di un anno lo sviluppo del 5G nel Regno Unito. Ma è la decisione giusta per la nostra sicurezza nazionale e per la nostra economia”. Una scelta politica che avrà conseguenze diplomatiche e commerciali. 5G, le sanzioni Usa La decisione di Londra arriva dopo le sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro ... Leggi su italiasera

