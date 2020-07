Temptation Island, quando andrà in onda l’ultima puntata: ecco le news (Di martedì 14 luglio 2020) Temptation Island è tornato in onda da qualche settimana su Canale Cinque, ma da pochi giorni è stata resa nota la data dell’ultima puntata. L’indiscrezione. Foto da Facebook @TemptationIslanditaE’ uno dei reality più seguiti dell’estate italiana, è tornato in onda da poche settimane e alla guida come sempre ritroviamo il conduttore romano Filippo Bisciglia. Visto il grande successo pare infatti che la data di messa in onda sia stata allungata. Scopriamo insieme fino a quando il programma ideato da Maria De Filippi andrà in onda e quali sono alcune delle anticipazioni della prossima puntata. ecco le ... Leggi su chenews

