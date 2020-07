Quali cure funzionano contro COVID-19 (Di martedì 14 luglio 2020) Filippo Drago, professore ordinario di Farmacologia e direttore dell’Unità operativa di Farmacologia clinica al Policlinico di Catania, parla con il Corriere della Sera di Quali cure possono attualmente funzionare contro COVID-19. I farmaci che in questo momento sembrano avere efficacia nei confronti del Coronavirus SARS-COV-2 sono, oltre al remdesivir e al desametasone, l’enoxaparina, un farmaco che contrasta il rischio di tromboembolismo strettamente correlato all’infezione da SarsCoV-2, che in molti casi è stato causa di morte dei malati. Inoltre, sta proseguendo lo studio clinico su tocilizumab, farmaco biologico con effetto antinfiammatorio La «strage» di marzo sembra lontana. Cosa è cambiato da allora? «Oggi ... Leggi su nextquotidiano

Noovyis : (Quali cure funzionano contro COVID-19) Playhitmusic - - psiconlinesrl : La depressione. Quella visibile e quella invisibile. la depressione e i suoi correlati. Cosa è, cosa non è, quali… - AdamBenNasr2 : @Danilo_Sant65 @LuMan_ @ItalyQanons @g_occhionero @Raffaella017 @ausoloda @Alex70Fa @Angie95485992 @mangiarosaria… - laura4897933090 : @SimoneMoriOff Dai Simone come sono contenta. Le cure x l’osteoporosi ci sono e anche valide. Bisogna sapere quali… - Alien1it : @LeoFiorino @fattoquotidiano Già! Ma intanto migliaia di persone hanno avuto in casa padri, madri, nonni, fratelli,… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali cure Quali cure funzionano contro COVID-19 next Curare i denti ai working-poor

Ne approfitteremo per capire meglio quali sono i bisogni concreti, per poi consolidare la struttura”. Costi non sostenibili e rinuncia alle cure Jean-Pierre Carrel, è l'anima del progetto. La ...

Quali cure funzionano contro COVID-19

La «strage» di marzo sembra lontana. Cosa è cambiato da allora? «Oggi Covid-19 (coronavirus disease) non è più un nemico senza volto e, soprattutto, abbiamo delle armi per difenderci. Sono farmaci“rip ...

Ne approfitteremo per capire meglio quali sono i bisogni concreti, per poi consolidare la struttura”. Costi non sostenibili e rinuncia alle cure Jean-Pierre Carrel, è l'anima del progetto. La ...La «strage» di marzo sembra lontana. Cosa è cambiato da allora? «Oggi Covid-19 (coronavirus disease) non è più un nemico senza volto e, soprattutto, abbiamo delle armi per difenderci. Sono farmaci“rip ...