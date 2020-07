Nocera Superiore nel mirino di una banda di truffatori (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Sos truffe a Nocera Superiore. È il sindaco Giovanni Maria Cuofano a riferire di un tentativo. Fingendo una collisione con la rottura dello specchietto, lungo Via della Libertà, alcuni malintenzionati alla guida di una Peugeot 3008 di colore nero, hanno tentato la cosiddetta truffa dello specchietto ai danni di un cittadino. Dopo aver fermato l’ignara vittima, i malintenzionati hanno preteso con modalità pressanti il risarcimento in contanti dell’inesistente danno ricevuto. “Ho segnalato l’episodio alle forze dell’ordine – ha detto il sindaco Cuofano – In ogni caso, prestate attenzione”. Sempre hanno c’era Superiore, nella mattinata di oggi, alcune persone invece hanno tentato di truffar è un anziano, ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Nocera Superiore Nocera Superiore, pensionato positivo al Covid: gravi le condizioni Zerottonove.it Pensionato di Nocera di nuovo positivo al Covid, si aggravano le sue condizioni

Le condizioni del pensionato, di nuovo risultato positivo al Covid-19 e ricoverato all’ospedale di Scafati si sono aggravate. L’89enne di Nocera Superiore ha iniziato a manifestare la scorsa notte – c ...

Continua a calare la popolazione straniera, in un anno sono andate via 270 persone

Consistente l’incidenza degli alunni stranieri nelle scuole: il 14,94% per infanzia, 16,49% primaria, 13,49% secondaria (oltre il 20% a Fossato di Vico e Nocera), 15,59% per le superiori(25,61% Nocera ...

