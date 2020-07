Mario Cerciello Rega svetta in piazza Cavour. Le gigantografie a un anno dalla morte (Di martedì 14 luglio 2020) Da questa mattina su piazza Cavour svetta l'immagine del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso nella notte tra il 26 e il 27 luglio di un anno fa dai due giovani americani Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Elder Lee. La vedova di Cerciello Rega ha voluto commemorare con delle gigantografie poste proprio davanti alla Corte di Cassazione l'anniversario della morte del marito. Leggi su iltempo

Fontana3Lorenzo : Oggi Mario Cerciello Rega, avrebbe compiuto 36 anni. Il suo compleanno nel giorno della nascita dell'arma dei Carab… - PAOLAMALACRIDA : RT @Arianna5422: A Roma, in piazza Cavour, la vedova del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ha voluto ricordare così suo marito, assassina… - Tamagati : RT @Arianna5422: A Roma, in piazza Cavour, la vedova del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ha voluto ricordare così suo marito, assassina… - eliovivolibero : RT @Arianna5422: A Roma, in piazza Cavour, la vedova del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ha voluto ricordare così suo marito, assassina… - CiancioloTony : RT @Arianna5422: A Roma, in piazza Cavour, la vedova del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ha voluto ricordare così suo marito, assassina… -