KKN - Questione Osimhen, Giuntoli è in ritiro con la squadra a Bologna (Di martedì 14 luglio 2020) Sono ore frenetiche per la possibile chiusura dell'affare Victor Osimhen. Questo pomeriggio si è parlato di un possibile blitz di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, in Sardegna per definire l'affare con il calciatore del Lille. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : KKN Questione KKN - Questione Osimhen, Giuntoli è in ritiro con la squadra a Bologna Tutto Napoli KKN - Questione Osimhen, Giuntoli è in ritiro con la squadra a Bologna

Sono ore frenetiche per la possibile chiusura dell'affare Victor Osimhen. Questo pomeriggio si è parlato di un possibile blitz di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, in Sardegna per definire l'affare c ...

KKN - Under-Ilicic, il Napoli incontrerà le dirigenze di Roma e Atalanta nei prossimi giorni

La redazione di Kiss Kiss Napoli ha dato ulteriori aggiornamenti sulla questione esterni offensivi in casa Napoli svelando che giovedì, in occasione del match contro l'Atalanta, i dirigenti delle due ...

Sono ore frenetiche per la possibile chiusura dell'affare Victor Osimhen. Questo pomeriggio si è parlato di un possibile blitz di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, in Sardegna per definire l'affare c ...La redazione di Kiss Kiss Napoli ha dato ulteriori aggiornamenti sulla questione esterni offensivi in casa Napoli svelando che giovedì, in occasione del match contro l'Atalanta, i dirigenti delle due ...