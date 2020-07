Calciomercato Fiorentina, piace Belotti per l’attacco (Di martedì 14 luglio 2020) Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina starebbe pensando ad Andrea Belotti per la prossima stagione La Fiorentina desidera un attaccante di prima fascia per la prossima stagione di Serie A. La dirigenza viola sarebbe quindi interessata ad acquistare Andrea Belotti dal Torino. Il patron del club granata, Urbano Cairo, chiede però almeno 70 milioni di euro per cedere il proprio attaccante e capitano. La trattativa tra i due club proseguirà sicuramente nei prossimi giorni. La Fiorentina non mollerà comunque la presa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

