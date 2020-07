Banksy entra nella metro di Londra per la sua ultima opera pro mascherine (Di martedì 14 luglio 2020) I topolini di Banksy irrompono nella metro di Londra e ricordano alle persone che 'mascherarsi' è importante Una nuova opera di Banksy è apparsa nella metro di Londra. A renderlo noto è stato lo stesso artista di Bristol con un video in cui mostra il 'blitz' artistico realizzato in uno dei vagoni. Leggi su it.mashable

lessio_fucili : RT @MashableItalia: #Banksy entra nella metro di Londra per la sua ultima opera pro mascherine - MashableItalia : #Banksy entra nella metro di Londra per la sua ultima opera pro mascherine -

Ultime Notizie dalla rete : Banksy entra L'ambivalenza irrisolta: opere di Banksy esposte ma lui non c'entra Globalist.it Banksy raccontato ai più piccoli, arriva il libro illustrato di Fausto Gilberti

che racconta la storia e le opere dell’artista più misterioso dell’arte contemporanea La storia e l’arte di Banksy raccontata ai più piccoli. Arriva il libro di Fausto Gilberti, in libreria dal 20 lug ...

Come ti rilancio il museo tra squali, balene e Banksy

Se il buongiorno si vede dal mattino, le prospettive del post-Covid non sembrano troppo rassicuranti. Malgrado i buoni propositi espressi durante il lockdown, le prime mosse lasciano piuttosto sconcer ...

che racconta la storia e le opere dell’artista più misterioso dell’arte contemporanea La storia e l’arte di Banksy raccontata ai più piccoli. Arriva il libro di Fausto Gilberti, in libreria dal 20 lug ...Se il buongiorno si vede dal mattino, le prospettive del post-Covid non sembrano troppo rassicuranti. Malgrado i buoni propositi espressi durante il lockdown, le prime mosse lasciano piuttosto sconcer ...