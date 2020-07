Strage di pecore in Lagorai, i pastori: 'E' stato il lupo, ora basta' (Di lunedì 13 luglio 2020) Una delle foto pubblicate da Veronica Nones Strage di pecore e capre sul passo Manghen. Gli animali sono stati trovati morti dai pastori all'alba di lunedì 13 luglio ed i contorni della vicenda ... Leggi su trentotoday

Il lupo fa strage di pecore a Malga Sass: ...Sandro Fullin ha un diavolo, anzi un lupo per capello. È disperato. Il carnivoro ha dato l’assalto, per tre notti di seguito, al gregge di 57 pecore che gelosamente custodiva, con tanto di recinto, in ...