Serie A 2019/2020, trentatreesima giornata: le probabili formazioni (Di martedì 14 luglio 2020) Al via la trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020, in programma da martedì 14 a giovedì 16 luglio: nessun big match, ma tanti impegni complicati per le squadre di vertice e sfide delicate anche in chiave salvezza assolutamente da non perdere. Di seguito vi proponiamo tutti i link con le probabili formazioni di ogni partita, per non perdersi tutte le scelte dei tecnici, gli squalificati fermati dal giudice sportivo, gli indisponibili che non saranno a disposizione e tutti i ballottaggi aggiornati in tempo reale. ATALANTA-BRESCIA MILAN-PARMA BOLOGNA-NAPOLI SAMPDORIA-CAGLIARI SASSUOLO-JUVENTUS UDINESE-LAZIO ROMA-VERONA LECCE-FIORENTINA TORINO-GENOA SPAL-INTER Leggi su sportface

Eurosport_IT : 7 rigori contro per falli di mano in area in questa stagione: la Juventus è la squadra più penalizzata in questa ca… - Inter : ??? | MATCH REPORT Un secondo tempo di personalità e qualità: il racconto di #InterTorino minuto per minuto! ??… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti coi ragazzi! Un'unica voce: #FinoAllaFine Live Match su - _piero19 : RT @Eurosport_IT: 7 rigori contro per falli di mano in area in questa stagione: la Juventus è la squadra più penalizzata in questa categori… - mcmadi3 : RT @Inter: ??? | MATCH REPORT Un secondo tempo di personalità e qualità: il racconto di #InterTorino minuto per minuto! ?? #FORZAINTER ????… -