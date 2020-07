Sampdoria, Audero: «Vittoria fondamentale per la salvezza» (Di lunedì 13 luglio 2020) Emil Audero ha commentato il successo conquistato dalla Sampdoria contro l’Udinese: le parole del portiere blucerchiato Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha analizzato la Vittoria ottenuta dai blucerchiati contro l’Udinese. Vittoria – «Tre punti importantissimi per la classifica, era fondamentale vincere, soprattutto dato che eravamo in trasferta e in situazione di svantaggio. Ma la squadra c’è, è viva e lotterà fino alla fine». PARATE – «Su Lasagna è stato complicato, ero a terra ed era un frangente determinante: fossimo andati sotto sarebbe stata dura recuperare. Questi però sono segnali, aiutano». PROTESTE – «Mi scuso per l’ammonizione, ... Leggi su calcionews24

