Reazione a Catena, "le prime due settimane...": Marco Liorni, una impensabile confessione (Di lunedì 13 luglio 2020) Chi pensa che per uno navigato come Marco Liorni sia tutto semplice sbaglia. Per il secondo anno consecutivo, infatti, il conduttore è al timone di Reazione a Catena, il seguitissimo quiz estivo di Rai 1, in onda poco prima delle 19. E intervistato da InTv, Liorni confessa di essere rilassato. Ma di esserlo solo quest'anno: la prima volta, lo scorso anno, non fu semplice. "All'inizio ho avuto bisogno di acquisire tanti automatismi e quindi avevo qualche piccola esitazione, anche di mezzo secondo, che però si notava dentro l'economia di un gioco fondato sul ritmo", ha ammesso. E ancora: "Le prime due settimane quindi non ero rilassato, essendo preoccupato di far funzionare il meccanismo, non ero completamente immerso nel clima della trasmissione". ... Leggi su liberoquotidiano

Rai_casting : Nel weekend abbiamo raccolto tantissimi vostri messaggi e ci teniamo anche noi a lanciare il nostro messaggio : in… - lorenzog31 : RT @bubinoblog: #ASCOLTITV 12 LUGLIO 2020: NON DIRLO AL MIO CAPO, ROSY ABATE, NAPOLI - MILAN, ORA O MAI PIÙ, REAZIONE A CATENA https://t.co… - JmanBianconero : E ora reazione a catena #Cas #Uefa dopo il #ManchesterCity ora ci prova il #Trabzonspor. Giusto così... - leggoit : #AscoltiTv 12 luglio 2020, Reazione a catena e Techetechetè i più visti - bubinoblog : #ASCOLTITV 12 LUGLIO 2020: NON DIRLO AL MIO CAPO, ROSY ABATE, NAPOLI - MILAN, ORA O MAI PIÙ, REAZIONE A CATENA -