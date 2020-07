MotoGP, gli orari TV del weekend di Jerez (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo tanti mesi di attesa, finalmente le moto tornano in pista e questo fine settimana, da venerdì 17 a domenica 19 luglio la MotoGP disputerà il primo appuntamento del 2020. Con la categoria regina ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

il_ring : RT @AngyFra89: Non sarà un compagno di squadra come gli altri. Non sarà un Pedrosa. Non sarà un Lorenzo. Pol renderà Marc ancora più forte… - KHANNOONIENSIN6 : RT @AngyFra89: Non sarà un compagno di squadra come gli altri. Non sarà un Pedrosa. Non sarà un Lorenzo. Pol renderà Marc ancora più forte… - corsedimoto : MOTOGP - Il paddock #MotoGP è pronto sul circuito di #Jerez. Dorna ha effettuato il sopralluogo, le vie di accesso… - AngyFra89 : Non sarà un compagno di squadra come gli altri. Non sarà un Pedrosa. Non sarà un Lorenzo. Pol renderà Marc ancora… - PatimoStefano : MotoGp, sono Brembo gli impianti frenanti di tutte le moto -