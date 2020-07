"Mi viene il dubbio". Sbarchi a fiotti, il terribile sospetto di Salvini su quel "qualcuno" al governo (Di lunedì 13 luglio 2020) "Mi viene il dubbio che qualcuno stia cercando lo scontro sociale. Mentre ancora 600mila italiani sono senza cassa integrazione, sulla scuola non si sa nulla e la stagione turistica è partita con difficoltà, l'unico dato che aumenta è quello dell'immigrazione". Il tweet è di Matteo Salvini e si rivolge criticamente verso il governo Conte. Il leader della Lega torna a battere sul tema dell'immigrazione, bocciando senza appello l'operato della maggioranza. "Solo tra sabato e domenica ne sono sbarcati più di 900. L'anno scorso dal primo gennaio ad oggi ne sono arrivati 3.000: quest'anno, con 4 mesi di chiusura per il Coronavirus, ne sono sbarcati 9.000 (il triplo!!!). Vuol dire che qualcuno non sa fare il proprio mestiere", rilancia ... Leggi su liberoquotidiano

