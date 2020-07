Gattuso: «Quel rigore non mi va giù. Le mani fanno parte del gioco…» – VIDEO (Di lunedì 13 luglio 2020) Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del San Paolo contro il Milan. Le sue parole Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del San Paolo contro il Milan. Queste le parole sul rigore assegnato ai rossoneri. «Rigori? Io voglio prima di tutto risolvere il problema della posizione delle mani, perché non riesco a pensare che un calciatore debba saltare con le mani dietro la schiena. Anche perché i giocatori tecnici te la fanno sbattere lo stesso sulle mani, mi sembra difficile di giocare a calcio senza avere la possibilità di usare il movimento delle mani». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SIMONE4ESPOSITO : RT @DiMarzio: #Napoli, #Gattuso: 'Segnamo poco per quel che creiamo. #Milan? Grande emozione' - SeEarn : VIDEO – NAPOLI, GATTUSO IN CONFERENZA: “PRESTAZIONE BUONA, MA PRENDIAMO TROPPI GOL E QUEL RIGORE NON MI VA GIÙ…”… - NCN_it : VIDEO – NAPOLI, GATTUSO IN CONFERENZA: “PRESTAZIONE BUONA, MA PRENDIAMO TROPPI GOL E QUEL RIGORE NON MI VA GIÙ…”… - SsantiagoF13 : @officialdrezz Sicuramente Gattuso avrà fatto il signore anche in quel caso e non aveva detto un cazzo - AzzurrissimoTwi : ?? IL MISTER. L’amarezza di Gattuso: “Quel rigore dato al Milan non mi va giù...” ?? VIDEO: gli highlights di Napoli-… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso Quel Gattuso: "Quel rigore non mi va giù. Le mani fanno parte del gioco..." Corriere dello Sport.it Gattuso: «Quel rigore non mi va giù. Le mani fanno parte del gioco…» – VIDEO

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del San Paolo contro il Milan. Queste le parole sul rigore assegnato ai rossoneri. «Rigori? Io voglio prima di tutto risolvere il probl ...

Cuore tifoso Napoli: Ringhio a metà

Gattuso, di fronte al passato ... resto convinto che i tre piccoletti insieme possano scrivere ancora pagine importanti di storia azzurra. Quel triangolo che ha portato Mertens in gol, sia da monito ...

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del San Paolo contro il Milan. Queste le parole sul rigore assegnato ai rossoneri. «Rigori? Io voglio prima di tutto risolvere il probl ...Gattuso, di fronte al passato ... resto convinto che i tre piccoletti insieme possano scrivere ancora pagine importanti di storia azzurra. Quel triangolo che ha portato Mertens in gol, sia da monito ...