Conte e Di Maio nemici per la pelle. La revoca ai Benetton è solo cucina interna al M5S (Di lunedì 13 luglio 2020) O revoca o morte. E l’intervista al Fatto Quotidiano, in cui Conte di fatto liquida i Benetton da Autostrade conferma che l’avvertimento grillino ha sortito l’effetto sperato. Almeno dal punto di vista dei Cinquestelle, che proprio sulla revoca della concessione al gruppo trevigiano hanno scavato l’ultima trincea a difesa della propria unità e della propria identità. Se arretrano, di loro e del loro armamentario non resterà più niente. È tornato a sorridere persino Alessandro Di Battista dismettendo per l’occasione il ruolo di basta contrario del MoVimento. «Sono orgoglioso del premier», ha tenuto a far sapere. Su Autostrade Conte incassa anche gli elogi di Di Battista Chi, al contrario, non ne ha motivo è invece Luigi ... Leggi su secoloditalia

