6 nuovi episodi di Unsolved Mysteries in arrivo su Netflix, per “continuare a risolvere casi” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il ritorno della storica serie sui cold case di NBC ha trovato un pubblico numeroso pronto ad accoglierla su Netflix e ora una nuova stagione di Unsolved Mysteries sta per arrivare. Co-showrunner della serie, Terry Dunn Meurer ha confermato a Variety che 6 nuovi episodi della serie true crime sui grandi gialli e misteri irrisolti - negli Stati Uniti e non solo - sono sostanzialmente già pronti al debutto su Netflix, "girati, montati e consegnati". Anche l'uscita sulla piattaforma è già prevista "entro la fine dell'anno". Meurer, che coltiva la passione per il mistero sin dalla tenera età, da fan di Nancy Drew e di Agatha Christie, sta riportando in vita un marchio che ha compiuto 34 anni e che ora incontra un pubblico mondiale grazie alla ... Leggi su optimagazine

TV_Italiana : #UnPostoAlSole: da oggi i nuovi episodi su @RaiTre. #upas - fgraniglia : RT @wireditalia: Ormai confermato il ritorno dello sceriffo Hopper nei nuovi episodi, l’attore che lo interpreta regala ulteriori indizi. h… - wireditalia : Ormai confermato il ritorno dello sceriffo Hopper nei nuovi episodi, l’attore che lo interpreta regala ulteriori in… - DocNelleTueMani : RT @annarita_ro: In attesa dei nuovi episodi di #DocNelleTueMani rivedo i precedenti... e questa scena l’avrò vista 100 volte e mi emoziona… - infoitcultura : Temptation Island, torna Alessia Marcuzzi: nuovi episodi a settembre -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi episodi Un posto al sole, arrivano in tv i nuovi episodi girati post-lockdown, tra distanziamento e baci (e abbracci)... Corriere della Sera Far Cry 6, 4K e 60 fps su Xbox Series X? Sarà ottimizzato per la console Microsoft 0

Far Cry 6 girerà a 4K e 60 fps su Xbox Series X? Sembra di sì, stando al bollino visto sulla confezione: il gioco sarà ottimizzato per la nuova console. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 13/07/2020 Far Cr ...

Watch Dogs: Legion ci ha sorpreso | Anteprima

Tra le innumerevoli proprietà intellettuali di Ubisoft, Watch Dogs è sicuramente una di quelle su cui, l’azienda francese, ha scommesso maggiormente nel corso degli anni. Il primo capitolo, se vogliam ...

Far Cry 6 girerà a 4K e 60 fps su Xbox Series X? Sembra di sì, stando al bollino visto sulla confezione: il gioco sarà ottimizzato per la nuova console. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 13/07/2020 Far Cr ...Tra le innumerevoli proprietà intellettuali di Ubisoft, Watch Dogs è sicuramente una di quelle su cui, l’azienda francese, ha scommesso maggiormente nel corso degli anni. Il primo capitolo, se vogliam ...