Salvini torna al Papeete un anno dopo: relax e pranzo con amici (Di domenica 12 luglio 2020) Matteo Salvini al Papeete. Aveva promesso che sarebbe tornato e lo ha mantenuto: il leader della Lega Matteo Salvini è tornato a Milano Marittima, Ravenna, per concedersi un paio di giorni di vacanza. ... Leggi su leggo

HuffPostItalia : Matteo Salvini ritorna al Papeete: mantiene la promessa e torna a rilassarsi dopo un anno - matteosalvinimi : #Salvini: Stando alle dichiarazioni del governo c'è qualcosa che non torna. Se siamo ultimi in Europa, anche dopo l… - LegaSalvini : SALVINI A SORPRESA TORNA A MONDRAGONE. 'ALLA FACCIA DEI VIOLENTI' - QUOTIDIANONET IL LEADER LEGHISTA HA DATO UN PRE… - ezio14199935 : RT @ArturoP66023286: Secondo il corriere doveva andarci in doppiopetto ? - g_brunella : RT @gigi52335676: @HuffPostItalia È quando va in Senato che dovreste titolare:'Salvini torna in Senato. Va al lavoro dopo un anno' -