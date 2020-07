Pjanic Juventus, il centrocampista svela le sue condizioni fisiche (Di domenica 12 luglio 2020) Pjanic Juventus – Il centrocampista bosniaco ha rassicurato i suoi tifosi sulle sue condizioni fisiche tramite una storia condivisa sul suo profilo Instagram. I’M OK“. È la didascalia comparsa su un selfie postato dal calciatore stesso. Ieri, non ha fatto parte della sfida pareggiata dai suoi compagni contro l’Atalanta di Gasperini. Juventus: le condizioni di Pjanic Durante l’intervista concessa ai microfoni di Dazn, il tecnico dei bianconeri, Maurizio Sarri, aveva informato gli appassionati calcistici che il ragazzo aveva accusato dei problemi all’adduttore. Per questo motivo, Pjanic non è entrato neanche a gara iniziata. Al suo posto sono stati scelti Matuidi, Rabiot e Bentancur. Nella ... Leggi su juvedipendenza

