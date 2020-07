Pandev: “Adesso 6 finali. Sembro giovane? No, compio 37 anni ma cerco di dare il massimo” (Di domenica 12 luglio 2020) Intervistato nel post gara di Genoa-SPAL, Goran Pandev ha commentato la vittoria – con un gol – ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell’attaccante: “Era importante vincere questa partita. Ci aspettano altre 6 finali, speriamo di portare la salvezza a casa perché questa società, questi tifosi e questi ragazzi la meritano. Abbiamo fatto la partita che ha chiesto il mister, adesso dobbiamo pensare subito alla prossima perché non abbiamo ancora fatto niente. Sto tornando giovane? No, adesso compio 37 anni ma cerco sempre di dare il mio meglio”. Foto: profilo instagram Pandev L'articolo Pandev: “Adesso 6 finali. Sembro ... Leggi su alfredopedulla

