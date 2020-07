Il piccolo dittatore: con lo stato di emergenza vuole blindarsi la poltrona (Di domenica 12 luglio 2020) L'avvocato Giuseppe Conte deve avere scambiato l'Italia per lo stato libero di Bananas, nazione creata a inizio anni Settanta dalla fantasia di Woody Allen per vestire i panni di un dittatorello che faceva scompisciare dalle risate. Il premier italiano un po' ci somiglia, e non ha poco nell'eloquio e perfino nella fisiognomica dei migliori caratteristi della commedia all'italiana. Spesso, quando le pensa tutto tronfio e le dice pure, strappa un sorriso per la retorica spropositata, il vuoto della favella, la pomposità da commedia dell'arte. Deve essere stato nel culmine della parte scrittagli dallo sceneggiatore di fiducia Rocco Casalino che a Conte qualche giorno fa è sfuggita di labbra la tentazione di inchiavardare la sua poltroncina da dittatorello a un nuovo stato di ... Leggi su iltempo

