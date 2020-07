Di Lorenzo risponde al collega Hernandez: 1-1 all’intervallo tra Napoli e Milan (Di domenica 12 luglio 2020) È un Napoli propositivo, che crea diverse palle gol nitide nel primo tempo, ma che a volte dà l’idea di non coprire bene il campo. Dopo i primi 45 minuti di gioco, il risultato è di 1-1 nella sfida contro il Milan. La squadra di Pioli non riesce a trovare verticalità nella giocata, mentre gli azzurri ripartono bene. Su una di queste situazioni, la palla si sposta perfettamente da destra a sinistra e arriva a Mertens, che passa in mezzo a due avversari e cerca il secondo palo, ma Donnarumma è bravo ad allungarsi al 14′. Pochi minuti dopo è Callejon ad avere sul destro la palla del vantaggio, ma dal centro dell’area smorza il pallone e la conclusione viene neutralizzata senza difficoltà. Sul capovolgimento di fronte, ottimo spunto di Rebic che pesca sul secondo palo Theo ... Leggi su ilnapolista

Napoli-Milan 1-1 all’intervallo : Giovanni Di Lorenzo risponde a Theo Hernandez dopo lo scontro iniziale Il Napoli ospita al San Paolo il Milan reduce dalla bella vittoria per 4-2 ai danni della Juventus. Gli azzurri scendono in campo per fare la partita e non per giocare di ripartenza. dopo 9 minuti Giovanni Di Lorenzo fa capire che si fa sul serio ...

