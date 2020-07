Chiesa distrutta da un incendio, il sindaco di Melito: 'Un giorno tristissimo' (Di domenica 12 luglio 2020) Vasto incendio 'divora' una Chiesa nel napoletano 12 luglio 2020 La Chiesa di Santa Maria Madre del Risorto è stata distrutta questo pomeriggio in un terribile incendio. Le fiamme partite da alcune ... Leggi su napolitoday

La chiesa di Santa Maria Madre del Risorto è stata distrutta questo pomeriggio in un terribile incendio. Le fiamme partite da alcune sterpaglie hanno dapprima avvolto la tettoia in legno dell'edificio ...Chiesa distrutta da un incendio a Melito, in provincia di Napoli. Le fiamme hanno avvolto la chiesa di Santa Maria Madre del Risorto, prima avvolgendone la tettoia in legno e successivamente l'intera ...