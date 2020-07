Tronchetti Provera “Senza cultura non c’e’ crescita” (Di sabato 11 luglio 2020) “Se non c’e’ cultura, se non c’e’ possibilita’ di crescita sociale, e’ difficile che l’impresa possa crescere”. Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del gruppo Pirelli, a margine della XIX edizione del Festival “Il libro possibile” a Polignano a Mare. sfe/sat/red <div>Tronchetti Provera “Senza cultura non c’e’ crescita”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Tronchetti Provera “L’Italia deve darsi credibilità e continuità” POLIGNANO A MARE (BARI) (ITALPRESS) – “Se l’Italia fosse capace di darsi una credibilità e una continuità nel comportamento, avremmo delle ricchezze che arrivano da noi”. Così l’amministratore ...

