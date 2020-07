Sora, ospedale al collasso: niente anestesisti e interventi bloccati. Dura lettera a Regione e Asl (Di sabato 11 luglio 2020) “Sospesi dal primo luglio gli interventi chirurgici in elezione per carenza di anestesisti all’ospedale SS. Trinità di Sora. L’ospedale della città volsca, che ha una posizione nevralgica ed un vasto bacino di utenza, non può più garantire i servizi tra i più importanti che un ospedale possa fornire e che invece in periodo di emergenza Covid-19 è riuscito egregiamente ad erogare”. Va giù duro il vice coordinatore regionale di Forza Italia Gianluca Quadrini. Che prosegue: “Nel dettaglio, non si possono più operare i tumori, se non urgenti, non si possono effettuare gli interventi chirurgici programmati dopo chemioterapia neoadiuvante; non solo la chirurgia oncologica è ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Sora - 5 milioni per l’ospedale : il Polo oncologico sarà potenziato. Migliorano le cure per i pazienti tumorali “Un piano straordinario di investimenti da circa 110 milioni di euro che, attraverso la realizzazione di 18 interventi sull’intero territorio, cambierà e renderà sempre più moderna la sanità ...

Ospedale di Sora, si accende il dibattito ed i medici salgono sulle barricate: «Chi può agire faccia qualcosa al più presto». È un appello accorato e che arriva direttamente da un addetto ai lavori. A ...

