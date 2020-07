L'infermiere di Cremona: "Ho scritto quel post per dire i casi gravi sono tornati. Nessuno può dire che è un'influenza" (Di sabato 11 luglio 2020) “Non è una foto di marzo o di aprile. In reparto abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie”. Tutto il clamore che ha sollevato il suo post pubblicato su Facebook Luca Alini proprio non se l’aspettava. “Era solo uno sfogo” precisa più volte. Eppure le sue parole che esprimevano preoccupazione per l’arrivo di nuovi pazienti positivi al nuovo coronavirus al Covid all’Ospedale di Cremona, dopo otto giorni Covid free, hanno fatto il giro del web. Quando Huffpost lo raggiunge al telefono, il 47enne cremonese doc, infermiere da 27 e da dieci al reparto di Pneumologia dell’Ospedale cittadino, si sta preparando per il turno del pomeriggio. è la prima volta che ... Leggi su huffingtonpost

