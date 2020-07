Da lunedì 13 riaprono le Biblioteche comunali fiorentine (Di sabato 11 luglio 2020) Dal 13 luglio riapriranno tutte le Biblioteche con il consueto orario estivo e sarà possibile utilizzare le sale e muoversi autonomamente all’interno delle strutture. Per cercare i libri a scaffale, accedere alle sale studio e di lettura, alle sezioni bambini e ragazzi, utilizzare i servizi di prestito e restituzione, i dispositivi digitali e le postazioni Internet sarà necessario prenotarsi dal 13 luglio, tramite email o per telefono durante l’orario di apertura (BiblioteCaNova Isolotto accetta prenotazioni solo per telefono). Se la prenotazione avviene per email è necessario aspettare la conferma dell’appuntamento prima di andare in biblioteca. Verrà riattivato anche il prestito interbibliotecario e sarà possibile inoltrare nuove richieste. Gli orari di apertura validi dal 13 luglio al 30 agosto sono: Biblioteca ... Leggi su laprimapagina

Coronavirus - Macron : “Da lunedì 15 giugno tutta la Francia zona verde”. Riaprono le frontiere Ue. La Spagna fra una settimana L’Europa prova a mettersi alle spalle la pandemia. È il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron , che annuncia che da lunedì 15 giugno “ tutta la Francia diventa zona verde”. In un discorso televisivo alla nazione l’inquilino dell Eliseo ha ...

L’Europa prova a mettersi alle spalle la pandemia. È il presidente della Repubblica, Emmanuel , che annuncia che da 15 “ la diventa In un discorso televisivo alla nazione l’inquilino dell Eliseo ha ... Da lunedì 15 giugno si riaprono i confini (Teleborsa) – Lunedì 15 giugno , nel 35esimo anniversario del trattato di Schengen, cadono le prescrizioni che diversi Paesi europei avevano adottato come argine al diffondersi della pandemia da Covid-19. riaprono i confini la Svizzera e ...

(Teleborsa) – Lunedì 15 , nel 35esimo anniversario del trattato di Schengen, cadono le prescrizioni che diversi Paesi europei avevano adottato come argine al diffondersi della pandemia da Covid-19. i la Svizzera e ... Palmanova - lunedì 15 giugno riaprono al pubblico gli uffici del Comune Da lunedì 15 giugno gli uffici del Comune di Palmanova riaprono al pubblico, senza necessità di prenotazione. Gli orari rimarranno gli stessi del pre-covid e possono essere consultati sul sito www.Comune.Palmanova.ud.it. Solo ...

VivereCastello : Da lunedì riaprono gli impianti di calcio a 5 e beach volley del Centro Belvedere. Massetti: 'Un plauso a Polisport… - gpcirronis : «L’assessorato dei Servizi sociali del comune di Oristano ha disposto un programma per la riaperture che tiene cont… - viveremarche : Jesi: lunedì 13 luglio riaprono i centri diurni per disabili - viveremacerata : Cingoli: lunedì 13 luglio riaprono i centri diurni per disabili, novità su sabato e mese di agosto… - sehmagazine : Lunedì 13 luglio riaprono le ludoteche comunali di #Oristano -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì riaprono Bergamo, lunedì riapre la Tiraboschi Accesso contingentato e su prenotazione L'Eco di Bergamo