The Residents che coverizzano Dyin’ Dog sono un modo selvaggio e ruvido per metterci faccia a faccia con l’essenza del vivere (Di venerdì 10 luglio 2020) Leggo la storia dei Residents che decidono di omaggiare il bluesman della Louisiana Alvin Snow, noto, poco, col nome d'arte Dyin' Dog. Lui, Alvin Snow, sarebbe un bluesman afroamericano e albino che, dopo aver inciso alcuni brani sulla scia del suo idolo Howlin' Wolf, nel 1976 decide di scomparire, o forse muore, vallo a sapere. Di lui non si sa nulla. Solo mezze notizie. Poche foto, tutte piuttosto ritoccate. Si parla di una vita di vizi, di come si facesse mantenere da signore facoltose del Sud, e questo è perfettamente in linea con l’aura da bluesman maledetto. Tutto molto canonico. I Residents, che non sono esattamente una band normale, prima lo omaggiano con una raccolta di singoli, The Residents Present Alvin Snow, Aka Dyin' Dog, questo l'anno scorso, nel 2019 mentre scrivo, e a breve torneranno ... Leggi su optimagazine

esports_totem : TOTEM GAMES ?? 08/07/2020 ?? 9.00 PM Premi: 1st: 25€ REGISTRATI ORA AL TORNEO - MikemixBo : 'la hit parade è il cimitero delle orecchie' The Residents 1974 'la musica latina è l'infermo delle orecchie' Mich… -

Ultime Notizie dalla rete : The Residents La grande truffa blues dei Residents Rolling Stone Italia The Residents che coverizzano Dyin’ Dog sono un modo selvaggio e ruvido per metterci faccia a faccia con l’essenza del vivere

Leggo la storia dei Residents che decidono di omaggiare il bluesman della Louisiana Alvin Snow, noto, poco, col nome d’arte Dyin’ Dog. Lui, Alvin Snow, sarebbe un bluesman afroamericano e albino che, ...

Weekend discografico. Ascolta gli album di DMA, Rufus Wainwright, The Streets, The Residents, My Morning Jacket e altri

Tra posticipi e fisiologica carenza di pubblicazioni abbiamo comunque un buon weekend discografico anche solo per l’uscita dei validissimi album di Rufus Wainwright e Julianna Barwick. Il primo con Un ...

Leggo la storia dei Residents che decidono di omaggiare il bluesman della Louisiana Alvin Snow, noto, poco, col nome d’arte Dyin’ Dog. Lui, Alvin Snow, sarebbe un bluesman afroamericano e albino che, ...Tra posticipi e fisiologica carenza di pubblicazioni abbiamo comunque un buon weekend discografico anche solo per l’uscita dei validissimi album di Rufus Wainwright e Julianna Barwick. Il primo con Un ...