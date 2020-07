Rinnovo Esposito: l’attaccante cambia agente e trova l’accordo con l’Inter. I dettagli (Di venerdì 10 luglio 2020) Sebastiano Esposito è passato nella scuderia di Federico Pastorello ed è vicino al Rinnovo di contratto con l’Inter. I dettagli Come riporta Gianluca Di Marzio è a ormai ad un passo l’accordo tra l’Inter e Sebastiano Esposito per il Rinnovo del contratto dell’attaccante. Le firme possono già arrivare lunedì prossimo con conseguente annuncio ufficiale. L’intesa economica è stata raggiunta subito e serenamente tra le parti. Rinnovo propiziato dal cambio di procuratore. Pochi minuti fa, infatti, Federico Pastorello ha annunciato di aver accolto l’attaccante 2002 nella sua scuderia, la P&P Sport Management. Il nuovo contratto di Esposito scadrà nel 2025. View this ... Leggi su calcionews24

